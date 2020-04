Coronavirus: F. Boccia, 'con emergenza Regioni dicano signor sì'

08 aprile 2020 a

Roma, 8 apr. (Adnkronos) - "Da questa vicenda si è capito che la prevenzione territoriale pubblica deve essere capillare e rigorosa e le Regioni che erano in condizioni critiche hanno avuto questa caratteristica, mi riferisco ad Emilia Romagna e Veneto. La condizione di quelle Regioni rispetto alla Lombardia è diversa. Quando è esploso il Covid 19 doveva essere molto chiaro a tutti che era necessario distinguere i luoghi Covid dai luoghi non Covid". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite di 'Circo Massimo' su Radio Capital.

"Penso che l'autonomia -sono parole del Presidente della Repubblica non mie- quando è sussidiarietà rafforza davvero l'unità nazionale, ovviamente le Regioni quando c'è un'emergenza nazionale devono dire signor sì e questo non sempre è avvenuto".

"Molti presidenti, come Bonaccini, hanno aiutato la mediazione continua, abbiamo 21 organizzazioni regionali diverse, non tutte hanno reagito allo stesso modo -ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo, ma le valutazioni le faremo".