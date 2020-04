Milano: ambulanza viene tamponata, auto si ribalta, contusi

08 aprile 2020 a

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Incidente tra un'ambulanza e un'auto pochi minuti dopo le 7 in via Giovanna D'Arco a Sesto San Giovanni, comune alle porte di Milano. L'ambulanza che trasportava due pazienti in attesa di dialisi è stata tamponata da un'auto che si è ribaltata in seguito all'impatto, secondo quanto riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Cinque le persone coinvolte, tra cui alcune che hanno riportato delle contusioni.