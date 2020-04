Coronavirus: arcivescovo Delpini, 'andare a messa sarebbe ritorno normalità'

08 aprile 2020 a

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - L'emergenza coronavirus ha "molto cambiato l'atteggiamento verso il religioso: ne è nata una qualche nostalgia per chi non ci pensava più e persino quelli che non sanno dove siano le chiese si sono interessati per sapere se siano aperte o chiuse". E' uno dei passaggi della Lettera per il tempo pasquale integrata dall'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, a fronte dell'emergenza. Una Pasqua segnata dal "drammatico impatto dell'epidemia e da tante forme di testimonianza di fede, di speranza, di generosità, e da tante forme di angoscia, di paura, di smarrimento" di fronte a una "morte che è diventata vicina".

"Quando le celebrazioni sono state impedite, quando sono state sostituite da trasmissioni televisive, quando ogni prete ha dovuto inventarsi un qualche modo virtuale per entrare nelle case, quando catechisti e catechiste, educatori e ministri straordinari hanno raggiunto i 'loro ragazzi', i 'loro malati' tramite il cellulare, i credenti hanno percepito che mancava la cosa più importante. (...) Trovarsi per la celebrazione della messa, cantare, pregare, stringere le mani amiche nel segno della pace, ricevere la comunione è tutt'altro. Di questo sentiamo la mancanza. Quando abbiamo fame, non potremo mai sfamarci guardando una fotografia del pane", scrive l'arcivescovo.

"Poter 'andare a messa' sarebbe il segno che è tornata la normalità non solo nella libertà di movimento, ma nella convinzione che non si tratta di buone abitudini, ma di una questione di vita e di morte", per monsignor Delpini. "Siamo costretti a una celebrazione che assomiglia più alla prima Pasqua che a quelle solenni, festose, gloriose alle quali siamo abituati. La nostra Pasqua, vissuta più in casa che in chiesa, è la cena secondo Giovanni: i suoi segni espressivi sono la lavanda dei piedi, la rivelazione intensa agli amici dei pensieri più profondi, la preghiera più accorata al Padre".