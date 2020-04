Coronavirus: assessore Salute, 'Sicilia penultima in Italia per mortalità'

08 aprile 2020 a

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) - "La Sicilia è penultima in Italia per tasso di mortalità". A sottolinearlo è stato l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza nel suo intervento all'Ars dove ha presentato alcuni dati sull'emergenza Covid 19 nell'isola. "La prima provincia è Catania - ha detto - poi Messina, Palermo e a seguire le altre province che oscillano da un massimo di 7 casi di decessi a un minimo di 3. L'età media è di 77,5 anni e una parte consistente di coloro che hanno perso la vita perché positivi presentava patologie preesistenti".

L'età media dei casi positivi è di 57 anni, con una prevalenza di soggetti compresi tra 50 e 69 anni, il 49% del totale. "Il 6 aprile - ha aggiunto l'assessore - si è toccato il culmine più alto dei contagi con 637 pazienti ricoverati". Razza ha sottolineato l'importanza delle misure adottate da governo nazionale e regionale per limitare la diffusione del virus e il rispetto di queste da parte dei siciliani. "Siamo la Regione - ha aggiunto - che ha posto obblighi di isolamento più ampi per soggetti non positivi".