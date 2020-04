Coronavirus: sindaco Messina, 'alto tasso registrazioni su piattaforma, funziona'

08 aprile 2020 a

a

a

Palermo, 8 apr. (Adnkronos) - "Sono assolutamente soddisfatto della risposta fornita dai passeggeri alla piattaforma on line ‘Si passa a condizione che'. Alla prima verifica pratica ha dimostrato di essere uno strumento agile ed efficiente. L'altissimo tasso di registrazioni, già nella prima mattina di utilizzo, pari all'86,6 per cento per i passaggi auto e all'89,6 per cento per i passaggi a piedi, dimostra in modo evidente che lo strumento adottato è funzionale e consente di eseguire con estrema velocità i controlli allo sbarco". A dirlo è il sindaco di Messina, Cateno De Luca, dopo il parere del Consiglio di Stato, interpellato dal ministero degli Interni, sull'annullamento della sua ordinanza che subordina l'attraversamento dello Stretto alla registrazione sulla piattaforma comunale. "Si tratta dello stesso tipo di controllo che la Polizia municipale assolve quando, in collaborazione con le altre forze dell'ordine, esegue i controlli sul territorio per l'osservanza delle disposizioni statali – puntualizza il primo cittadino -. L'unica differenza è costituita dall'agilità dello strumento che abbiamo istituito e dal fatto che, in tal modo, i controlli vengono eseguiti preventivamente e quando si sbarca sul suolo messinese già si conosce l'identità del passeggero e la località di destinazione dove trascorrerà il periodo di isolamento". Insomma, per De Luca si tratta di "una misura che non incide in alcun modo sulla libertà di spostamento delle persone, ma solo sulla modalità di esecuzione dei controlli, che, in tal modo, sono più veloci, più sicuri e consentono anche di ottimizzare le risorse umane da impiegare nei controlli", conclude.