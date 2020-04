Coronavirus: Comune Pozzallo, erogazione buoni spesa destinati a famiglie disagiate

09 aprile 2020 a

Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - La Giunta Municipale di Pozzallo (Ragusa) ha deliberato un atto di indirizzo, indirizzato all'Ufficio dei Servizi Sociali, "per stabilire le modalità dettagliate di erogazione delle risorse assegnate con l'Ordinanza n. 658/2020 della Protezione Civile". Con l'Ordinanza, infatti, è stato destinato al Comune di Pozzallo l'importo di 167.845,47 euro, da impiegare per l'acquisizione di buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari, di beni primari e farmaci.

Le modalità di erogazione saranno contenute in un Avviso Pubblico, predisposto dal Dirigente del Settore dei Servizi alla Persona, che dovrà tener conto dei seguenti indirizzi: "individuare prioritariamente quali beneficiari dell'intervento i nuclei familiari, residenti nel Comune di Pozzallo, che si trovano in particolare stato di bisogno e che risultino privi di reddito a qualsiasi titolo percepito, privi di patrimonio mobiliare o comunque non sufficiente al sostentamento del nucleo familiare".