Coronavirus: Mantova, frode su gel igienizzante,sequestrati 3.500 litri di prodotto

Milano, 9 apr. (Adnkronos) - La Guardia di finanza ha sequestrato 3.500 litri di un prodotto igienizzante di un'azienda produttrice di detergenti di Suzzara, in provincia di Mantova. I flaconi riportavano un'etichetta sulla quale venivano indicate proprietà igienizzanti in realtà non possedute dal prodotto, per la realizzazione del quale, tra l'altro, l'azienda avrebbe dovuto ottenere un'autorizzazione ministeriale. Il rappresentante legale della società è stato denunciato per il reato di frode in commercio.

Inoltre negli ultimi giorni sul territorio di Mantova i militari della Guardi di finanza hanno controllato circa 850 persone, sanzionandone oltre 50.