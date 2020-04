Coronavirus: assessore Rolfi, 'settore vino Lombardia in difficoltà'

09 aprile 2020 a

a

a

Milano, 9 mar. (Adnkronos) - Si è riunito oggi in videoconferenza il tavolo regionale della Lombardia dedicato alla filiera vitivinicola lombarda, convocato dall'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, per discutere dei problemi riguardanti il settore generate dalla diffusione del coronavirus. "La situazione - ha dichiarato Rolfi - è complicata a causa della chiusura del mercato principale, ossia quello della ristorazione, dei bar e dei punti ristoro".

"Abbiamo studiato insieme - ha aggiunto l'assessore - alcune iniziative da mettere in pratica nel breve termine: in primis la proposta di distillazione di crisi, possibilita' garantita dalla normativa. Significa produrre alcol con il vino in giacenza per liberare spazio alle nuove produzioni. Puo' essere uno strumento per evitare eccessi produttivi. Su questo c'e' una disponibilita' di 20 milioni di euro sul programma nazionale di sostegno dal quale vogliamo attingere per dare risposta al problema della quantita'".

Sulle scadenze amministrative, anche di livello comunitario, "ci siamo posti - ha detto l'assessore - l'obiettivo di prorogare tutto il possibile alleggerendo i controlli e dando risposte anche a difficolta' logistiche. Sulla promozione, chiederemo al governo - ha spiegato - di poter utilizzare i fondi dell'Ocm vino, solitamente dedicati a progetti per l'estero, anche per il mercato interno. Sara' proprio quello italiano il primo mercato sul quale promuovere i nostri vini".