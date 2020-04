Incidenti: auto si ribalta nel pavese, grave donna sbalzata fuori dall'abitacolo

09 aprile 2020 a

Milano, 9 apr. (Adnkronos) - Incidente stradale lungo la strada provinciale 193 all'altezza del comune di Pieve Albignola, in provincia di Pavia, poco prima delle 14. Un'auto si è ribaltata e nell'impatto la conducente è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. La donna, Z. S. di 43 anni, ha riportato un "grave trauma cranico e toracico" come riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Soccorsa dai sanitari era incosciente ed è stata trasportata in elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano.