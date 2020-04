Coronavirus: in Sicilia 1.942 positivi (+49), 152 guariti e 138 morti**

09 aprile 2020 a

Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - Tornano a crescere, anche se in maniera contenuta, i positivi in Sicilia. Dopo i 34 casi in più registrati ieri, oggi sono 49 i contagi registrati in sole 24 ore nell'Isola facendo salire il numero delle persone affette da Covid-19 a 1.942. A fornire i dati, aggiornati alle 17 di oggi e trasmessi all'Unità di crisi nazionale è la Presidenza della Regione siciliana. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 28.742 (+1.304 rispetto a ieri) e di questi sono risultati positivi 2.232 (+73). Complessivamente risultano guarite 152 persone (+19), mentre le vittime sono 138 (+5). Degli attuali 1.942 positivi, 629 pazienti (+1) sono ricoverati - di cui 63 in terapia intensiva (-2) - mentre 1.313 (+48) sono in isolamento domiciliare.