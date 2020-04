09 aprile 2020 a

Palermo, 9 apr. (Adnkronos) - "Oggi il numero dei guariti supera in Sicilia il numero dei decessi, segno di una tendenza di miglioramento, il che non significa però 'liberi tutti'. Anzi, in questo periodo ho dovuto adottare misure molto più restrittive. Ma i numeri mi danno ragione, la linea del rigore mi da ragione". Lo ha detto il governatore siciliano Nello Musumeci a Pomeriggio Cinque.