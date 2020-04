Coronavirus: Fi, per Comuni da governo fondi ancora insufficienti'

10 aprile 2020 a

Roma, 10 apr. (Adnkronos) - “Ai Comuni serve un fondo dedicato con una dotazione iniziale di 5 miliardi. Non possono bastare, ad oggi, i primi provvedimenti su anticipazioni o sospensioni dei mutui, né tantomeno le rassicurazioni del governo da cui stiamo attendendo da cinque giorni il nuovo Decreto. Garantire i servizi pubblici essenziali, da quelli educativi e sociali a quelli igienici e manutentivi, é un diritto costituzionale che gli Enti locali non saranno in grado di garantire già dai prossimi mesi, a causa della forte crisi di liquidità che attraversano. Questa é la ragione per cui ieri Anci non ha potuto che abbandonare la sede della Conferenza unificata, di fronte a una reiterata mancanza di certezze e di confronto da parte del governo sulle richieste dei Comuni”. Ad affermarlo, in una nota, il deputato e coordinatore piemontese di Forza Italia Paolo Zangrillo, ed i suoi vicecoordinatori, i deputati Roberto Pella, anche vicepresidente Vicario dell'Anci, Roberto Rosso e Diego Sozzani.