La seconda settimana della campagna "Bella Aden" dello SDRPY offre aiuto a oltre 130.000 yemeniti

ADEN, Yemen, 10 aprile 2020 /PRNewswire/ -- Il programma di sviluppo e ricostruzione saudita per lo Yemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen) continua il suo impegno nella campagna "Bella Aden" per la pulizia e l'igiene ambientale, campagna che è ora entrata nella sua seconda settimana e che si prevede continuerà per altri tre mesi, coprendo un totale di otto distretti nella capitale temporanea di Aden. La campagna ha conseguito ottimi risultati, rimuovendo 2.857 metri cubi di rifiuti dalle strade in oltre cento diverse aree di lavoro.

Oltre 130.000 cittadini di Aden godono ora di case più pulite, più belle e più igieniche. Nel giro di diciassette giorni, le squadre di lavoratori della campagna hanno anche rimosso 9.744 metri cubi di rifiuti nel distretto di Buraiqah, superando l'obiettivo di 9.000 metri cubi in novanta giorni.

Arrivata ora alla seconda settimana, la campagna "Bella Aden" si è concentrata sui distretti di Sheikh Othman e Tawahi, raccogliendo e rimuovendo i rifiuti e i depositi di spazzatura accumulati, eliminando l'acqua piovana ristagnante e rimediando ai danni causati dalle piogge torrenziali. La pioggia ha causato la chiusura di alcune strade principali e parti di quartieri popolari, oltre a costringere i cittadini a trasferirsi. Complessivamente, le squadre hanno eliminato 625.000 litri di acqua alluvionale lasciata dai recenti temporali e acquazzoni che si sono abbattuti sulle strade di Aden. In linea con gli obiettivi dello SDRPYs, 30.000 litri d'acqua sono stati poi utilizzati per irrigare gli alberi piantati durante la fase dei lavori dedicata all'abbellimento.

Nonostante l'accumulo di rifiuti residui in vaste aree del governatorato, lo SDRPY è riuscito a rimuovere più di 1.026 tonnellate di rifiuti tramite centoventinove trasferimenti individuali, mentre le attrezzature e i macchinari del programma hanno percorso quasi 5.000 km nello svolgimento del loro lavoro.

Le attrezzature e le squadre di lavoro dello SDRPY operano a fianco dei colleghi del fondo per la pulizia e il miglioramento di Aden al fine di raggiungere tutti gli obiettivi della campagna e restituire bellezza e salute ad Aden. La campagna mira principalmente a contribuire alla tutela della salute generale dei cittadini yemeniti prevenendo la diffusione di epidemie e malattie, mentre le squadre della campagna continuano ad adottare importanti precauzioni sanitarie indossando guanti e maschere per proteggere i lavoratori e i partecipanti alla campagna.

Le squadre partecipanti alla campagna lavoreranno fianco a fianco del fondo per la pulizia e il miglioramento di Aden al fine di ripristinare il carattere estetico della città e rimuovere l'inquinamento visivo, come i danni e i graffiti nei quartieri e nelle strade. Nel corso di un periodo di tre mesi, questo lavoro si concentrerà su dieci quartieri in otto distretti, vale a dire: Sheikh Othman, Mansoura (Abdel Aziz), Mansoura (Cairo), Dar Saad, Inma (Buraiqah), Al Shaab (Buraiqah), Khormaksar, Al-Mualla, Tawahi e il distretto del Cratere. In totale, finora hanno preso parte alla campagna "Bella Aden" più di trecento partecipanti, tra cui dodici osservatori sul campo, ottanta partecipanti da organizzazioni civiche e quaranta membri di aziende agricole e associazioni agricole.

"Bella Aden" comprende anche una campagna di rimboschimento e di abbellimento, che prevede la piantumazione di 5.000 piantine e contribuirà a mettere in risalto la bellezza della città e della natura migliorando il paesaggio urbano, oltre che a purificare l'atmosfera. Gli alberi aumenteranno naturalmente il tenore di ossigeno nell'atmosfera locale, contribuendo a migliorare le condizioni atmosferiche e climatiche.

Infine, la campagna sta rinnovando e illuminando una serie di strade vitali ad Aden, aumentando l'uso delle fonti di energia naturali e migliorando l'efficienza del consumo energetico. Questo progetto stimolerà anche il traffico commerciale, migliorerà il paesaggio urbano, contribuirà a rafforzare la sicurezza locale e a ridurre gli incidenti stradali.

