Coronavirus: arcivescovo Delpini, auguri a scuola in rima, 'momento complicato'

10 aprile 2020 a

a

a

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - "Auguri alla scuola in rima baciata. C'è una scuola in rima baciata, sì è vero è un po' inventata non è neppure una poesia: è la tua scuola, è la mia, è la più bella che ci sia. Il momento è complicato e io sono preoccupato, la paritaria è un gran servizio ma in Italia resta un vizio: la mia scuola è eccellente ma non vive di aria e niente, però, in attesa di tempi normali voglio dire grazie e gli auguri pasquali". Inizia così la poesia che l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha composto per alunni, studenti, docenti e personale scolastico, costretti a casa dalla quarantena per il coronavirus.

Un augurio per Pasqua in rima baciata, composto in questi giorni e da lui recitata in un video pubblicato sul canale YouTube del portale www.chiesadimilano.it Nelle parole dell'arcivescovo risuonano nomi di chi lavora nell'istruzione, di ragazzi e ragazze, si descrivono i loro atteggiamenti; si incita a non perdere l'occasione di questi giorni che vedono la proposta di una scuola 'virtuale', esprimendo al contempo il desiderio di incontrarsi di nuovo in una scuola 'reale'.

"Nella scuola in rima baciata c'è il dirigente: si chiama Clemente sarebbe più adatto sergente, è esigente è competente, guidalo insieme fa tutto per bene. Adesso la scuola in rima baciata sembra deserta, è desolata, rimane l'Ornella di sentinella, una mamma più che bidella". (segue)