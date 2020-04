Coronavirus: Prefettura Milano, 17mila persone controllate, 592 sanzionati

10 aprile 2020 a

a

a

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Sono 16.937 le persone fermate ieri, giovedì 9 aprile, durante i controlli delle forze dell'ordine per verificare l'applicazione delle misure per il contrasto alla diffusione del coronavirus. Lo rende noto la Prefettura di Milano. In particolare risultano sanzionate 579 persone per violazione dell'ex articolo 4 del codice penale, una per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla identità e quattro denunce per ex articolo 260 del codice penale. Sul fronte degli esercizi commerciali ne risultano controllati 4.342, otto i titolari denunciati.