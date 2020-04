Coronavirus: Sala, 'ancora presto per riaprire'

10 aprile 2020 a

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - "Oggi penso che non sia proprio il caso di riaprire, è presto". Lo afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video su Facebook. Lamentando la mancanza di informazioni dovuta ai pochi tamponi effettuati e all'assenza di test sierologici "faccio fatica a capire questo processo e a capire cosa, con responsabilità, ci porterà a dire, che dobbiamo aprire. Per cui è il momento di guardare avanti, non possiamo più continuare a vivere la misura giornaliera, ma dobbiamo cominciare a fare ipotesi su quello che succederà", ha aggiunto.