Coronavirus: arcivescovo Delpini, auguri a scuola in rima, 'momento complicato' (2)

(Adnkronos) - "Adesso ragazzi tutti a lezione che non vada persa questa occasione: questa volta la classe non è rumorosa, video, tastiera, la lingua riposa. Buongiorno Ivo il trasgressivo, buongiorno Renato ti sei svegliato? C'è anche Achille fa scintille, vedo anche Dario il confusionario, Mariarosa è la studiosa, Antonella come sei bella, Vittorio è perentorio, Tommaso il ficcanaso, ha perso il libro stamattina quella svampita di Cristina".

"Pronti tutti? Si parte, cominciamo con storia dell'arte. Poi c'è Serena un fiume in piena teoremi ed equazioni, problemi con le funzioni. Elisabetta è nervosetta in casa i bambini non stanno zitti, come trattare di doveri e diritti. Insomma ci manca la scuola reale per quanto online non sia male, scuola paritaria, scuola statale, in attesa dei tempi normali vi mando un messaggio: gli auguri pasquali. Scusate se sono stato così leggero, vorrei soltanto essere vero, vorrei tornasse una lieta risata nella mia scuola in rima baciata", chiosa l'arcivescovo Delpini.

"L'arcivescovo Mario, mostrando il suo grande cuore di pastore, invia al mondo della scuola un auguro pasquale semplice ed intenso, affidandosi al genere poetico della rima baciata. Siamo così introdotti nelle case dei ragazzi che fanno scuola 'a distanza' grazie alle nuove tecnologie; ci si immedesima con i docenti che insegnano con impegno, con i dirigenti che si preoccupano di far funzionare le cose; si pensa al personale non docente che veglia, preparando il futuro", è il commento all'iniziativa di monsignor Paolo Martinelli, vicario episcopale per la Pastorale scolastica.