Milano: non si ferma a controllo Gdf, arrestato con 1,3 chili di droga

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Le Fiamme Gialle della compagnia di Magenta (Milano) hanno scoperto e arrestato un 60enne che deteneva circa 1,3 chili di droga.

L'uomo, viaggiava a bordo della propria auto nel comune di Cassinetta di Lugagnano insieme a un'altra persona, e di fronte all'alt intimato dai finanzieri ha accelerato cercando di darsi alla fuga e di disfarsi, gettandoli dal finestrino, di tre involucri contenenti due panetti di hashish per un totale di circa un chilo e quasi tre etti di cocaina, che sono stati subito recuperati dai militari.

Il 60enne è stato immediatamente arrestato, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per individuare il secondo uomo che è riuscito a scapare a piedi nelle campagne vicine. Processato per direttissima è stato condannato a 2 anni e 9 mesi di reclusione.