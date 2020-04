Coronavirus: Foroni, distribuite 3,5 mln mascherine gratuite in Lombardia

10 aprile 2020 a

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - "Abbiamo distribuito 3,5 milioni di mascherine gratuite alla popolazione più fragile. Ben 300mila mascherine sono state distribuite tramite il circuito delle farmacie lombarde, altre 200mila sono state distribuite attraverso le edicole, 3 milioni invece sono state distribuite attraverso i volontari della Protezione civile. Già domenica in quattro ore avevamo dato ai 12 capoluoghi di provincia le mascherini e lunedì è partita la distribuzione ai Comuni perché riteniamo che i sindaci hanno una perfetta conoscenza del loro territorio: non siamo una Regione che vuole comandare su tutto e tutti". Lo afferma Pietro Foroni, assessore lombardo alla Protezione civile nell'appuntamento quotidiano per fare il punto sull'emergenza coronavirus.