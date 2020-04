Coronavirus: Regione Lombardia, grazie a 24mila volontari, emergenza non finita

10 aprile 2020 a

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, hanno ringraziato i 24mila volontari impegnati nell'emergenza coronavirus con una lettera recapitata per posta elettronica assieme agli auguri per la Pasqua. Nella lettera Fontana e Foroni ricordano il lavoro che hanno svolto e stanno svolgendo i volontari della Protezione civile e dell'Associazione nazionale alpini nell'assistenza alla popolazione più fragile, nella distribuzione di mascherine e dispositivi di protezione, nell'allestimento dell'ospedale da Campo in Fiera a Bergamo e dei posti triage davanti ad ospedali e carceri, ai pasti cucinati per medici e infermieri.

"Il vostro impegno, la vostra dedizione e l'abnegazione con i quali donate il vostro tempo a chi ha bisogno di voi, a tutta la collettività, non finiscono di destare in noi ammirazione e commozione", scrivono Fontana e Foroni. "Come presidente e assessore di Regione Lombardia, e soprattutto come cittadini lombardi, come rappresentanti di questa meravigliosa comunità, siamo orgogliosi di voi e siamo qui oggi per dirvi ancora una volta 'grazie'".

"Sappiate che continueremo a sostenere in tutti i modi le vostre attività, perché voi rappresentate un vero e proprio faro di civiltà e di speranza nella tragedia in cui siamo immersi in queste ultime settimane" - si legge ancora nella lettera- non è però questo il momento di abbassare la guardia. L'emergenza non è ancora finita e questo è il momento di stringerci, di non mollare di un millimetro, perché guai a qualsiasi cedimento che potrebbe riaprire la voragine. Un grandissimo ideale abbraccio a tutti voi".