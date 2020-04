Coronavirus: Asst Sette Laghi, 'da martedì tampone per tutti i ricoverati'

10 aprile 2020 a

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - "In base alle più recenti indicazioni di Regione Lombardia volte al contenimento del contagio, da martedì 14 aprile entrano in vigore anche nelle nostre strutture nuove misure volte al contenimento del contagio, a tutela della salute dei pazienti, dei loro parenti e degli operatori". Lo rende noto l'Azienda socio sanitaria territoriale dei Sette Laghi.

In particolare, da martedì sono sospese tutte le visite ai pazienti ricoverati. Inoltre, non sarà più possibile accompagnare i pazienti che devono sottoporsi a visite ed esami o che devono essere ricoverati in qualsiasi regime (day hospital, day surgery o degenza ordinaria), ad eccezione dei casi in cui il paziente sia minore o non autosufficiente. Tutti coloro che accedono alle sedi dell'Asst dei Sette Laghi, inoltre, "dovranno sottoporsi al controllo della temperatura corporea, compresi coloro che accedono ai punti prelievo: se la temperatura corporea dovesse risultare superiore o uguale a 37,5 gradi, si procederà all'esecuzione del tampone", si sottolinea.

"Il paziente sarà ugualmente sottoposto alla visita o all'esame, ma questo richiederà dei tempi più lunghi. E' inoltre prevista l'esecuzione del tampone a tutti i pazienti che saranno ricoverati", si sottolinea nella nota.