Coronavirus: Istituto espresso italiano, bar e posti di lavoro a rischio

Roma, 10 apr. (Labitalia) - Preoccupazione tra gli operatori dell'ospitalità per la Fase 2 dell'emergenza Covid-19. A lanciare l'allarme, unendosi al coro delle associazioni del settore, l'Istituto espresso Italiano (Iei), che con il suo marchio riconoscibile in Italia e all'estero è tra i principali promotori del settore. La preoccupazione più grande nasce dalle ipotesi sulla cosiddetta Fase 2, che potrebbero mettere in coda alla ripresa la riapertura di esercizi pubblici come bar e ristoranti.

"Questa situazione drammatica - afferma Luigi Morello, presidente Iei - riguarda tutti i lavoratori del comparto, ma noi siamo preoccupati soprattutto per i più giovani che negli ultimi anni hanno investito sempre di più energie e risorse in questo settore di tendenza. E' naturale che saremo tutti chiamati a rispettare le disposizioni del governo, ma i danni di una riapertura tardiva saranno pagati dalla generazione che rappresenta il futuro dell'ospitalità italiana, tra l'altro quella che ha dimostrato segni di grande vivacità e amore per il proprio lavoro".