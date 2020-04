Coronavirus: ordinanza sindaco P.Empedocle 'stop sbarco migranti, vado in Procura'

10 aprile 2020 a

Palermo, 10 apr. (Adnkronos) - (di Rossana Lo Castro) - Divieto di sbarco e di transito di migranti per tutta la durata dell'emergenza sanitaria Covid-19 a Porto Empedocle (Agrigento). Lo prevede un'ordinanza appena firmata dal sindaco, Ida Carmina, e trasmessa al ministro dell'Interno, al prefetto e al questore di Agrigento, al governatore siciliano e alle forze dell'ordine. "Per l'intero periodo di durata dell'emergenza sanitaria nazionale derivante dalla diffusione del virus Covid-19, il porto di questa Città di Porto Empedocle - si legge - non assicura i necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place of Safety ('luogo sicuro'), in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo, sulla ricerca e il salvataggio marittimo, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell'area Sar italiana".

"E' vietato, pertanto, lo sbarco ed il transito di qualsivoglia migrante - recita ancora l'ordinanza -, attesa l'impossibilità di individuare la possibile insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con particolare riferimento al Covid-19. Le disposizioni del presente atto producono effetto per la durata del periodo di emergenza sanitaria di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020".