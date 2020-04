Coronavirus: Regione Lombardia, a forze ordine 100mila mascherine e 30mila guanti

10 aprile 2020 a

Milano, 10 apr. (Adnkronos) - Gli assessori alla Protezione civile della Regione Lombardia, Pietro Foroni, e alla Sicurezza, Riccardo De Corato, hanno consegnato al magazzino di Areu alla Fiera di Rho, in provincia di Milano, 100mila mascherine e 30mila guanti alle forze dell'ordine. I dispositivi saranno distribuiti nelle 12 province lombarde. All'incontro hanno presto parte rappresentanti dei carabinieri, polizia, Guardia di finanza, polizia penitenziaria ed esercito.

"Un segno d'attenzione - ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - verso chi ogni giorno e' in prima linea per combattere la diffusione del virus. A loro va, ancora una volta, il ringraziamento della Regione e di tutti i lombardi". Foroni ha sottolineato che "stiamo fronteggiando un'emergenza di dimensioni enormi etutti voi state lavorando incessantemente per contribuire, in maniera importante e fattiva, a vincere questa battaglia. Speriamo davvero di arrivare presto alla normalità".

De Corato ha ringraziato "le donne e gli uomini in divisa che garantiscono la nostra sicurezza, in ogni momento ed in qualsiasi condizione. Il gesto odierno e' per Regione Lombardia particolarmente significativo. Il controllo del territorio e' fondamentale. In particolare, da adesso sino alla fine delle festività pasquali, verranno intensificati i controlli nei Comuni e sulle strade lombarde per tutelarci ed evitare il diffondersi del virus".