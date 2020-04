Coronavirus: Palermo, Ordine medici consegna mascherine a medici

11 aprile 2020 a

Palermo, 11 apr. (Adnkronos) - L'Ordine dei medici di Palermo consegna a villa Magnisi, sede dell'Omceo le prime mascherine FFP2 ai medici di assistenza primaria, di continuità assistenziale e agli specialisti convenzionati del distretto 42 (Palermo città e comuni appartenenti al distretto). Sono previste 8 mascherine per ogni professionista. Per evitare assembramenti e lunghe attese, i dispositivi possono essere consegnati ai medici degli studi associati del territorio anche attraverso delega, previo documento di riconoscimento del delegante inviato via whatsapp al numero 335.1359786.

Le mascherine dell'Ordine non sono l'unica dotazione. Il presidente dell'Omceo Toti Amato, coordinatore della commissione per la sicurezza della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordine dei medici), ringraziando il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci e l'assessore regionale della Salute Ruggero Razza per la solidarietà dimostrata a tutti i medici precisa che: “Nei prossimi giorni partirà anche la distribuzione delle 283mila reperite dal governo regionale da destinare ai pediatri di libera scelta e ai medici di medicina generale di tutta la Sicilia. Stiamo già organizzando la cronologia della distribuzione”.

Gli otto dispositivi dell'Ordine già in distribuzione sono assegnati in ordine alfabetico e a scaglioni suddivisi in base alle iniziali del cognome del medico o del delegato: A-E venerdì 10 aprile, dalle 14 alle 18 e sabato 11, dalle10 alle 13; F-N martedì 14, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17; O-Z mercoledì 15, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, sempre di aprile 2020. Con le stesse modalità da martedì saranno distribuite 4 mascherine per ogni odontoiatra. Possono essere ritirate dalle 14 alle 17 seguendo questi turni: A-G martedì 14 aprile, H-P mercoledì 15 e Q-Z giovedì 16 dello stesso mese.