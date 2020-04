Fiera Milano: Bonomi, 'è solida base per ripartenza e futuro nostre imprese'

11 aprile 2020 a

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - “La Fiera di Milano, che domani compie 100 anni, rappresenta una storia di innovazione e di industria: testimonianza autentica dell'eredità storica e culturale del nostro passato, memoria dell'impresa italiana e del nostro presente, solida base per la ripartenza e per il futuro delle nostre imprese”. Lo ha detto Carlo Bonomi, presidente di Assolombarda, in occasione dei cento anni di Fiera Milano.

“Fiera Milano nasce come vetrina del Made in Italy e oggi, in questa situazione di grave emergenza, è il simbolo di quel fare impresa che sa trasformarsi per vincere le battaglie più difficili. È stato inaugurato pochi giorni fa il Padiglione del Policlinico in Fiera, realizzato in appena dieci giorni. Il frutto dell'operosità di questa Milano, solidale e generosa, di cui bisogna essere fieri e alla quale vanno i nostri ringraziamenti”, ha proseguito Bonomi.

“Cento anni di storia nei quali Fiera ha portato il mondo a Milano e il brand Italia nel mondo. Con altrettanto coraggio, dobbiamo prepararci ad affrontare l'emergenza economica che questo nemico invisibile lascerà dietro di sé", ha concluso Bonomi –. E in questa sfida, Fiera Milano giocherà un ruolo di primo piano per aprirsi di nuovo ai mercati internazionali come un ponte che mette in collegamento opportunità di crescita e di sviluppo. Uno spazio, non solo fisico, dove valorizzare e promuovere il potenziale del brand Italia, sapendo guardare alle catene globali del valore e attraendo qui imprese e investimenti da tutto il mondo. Lavoriamo insieme alla rinascita del Paese”.