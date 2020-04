Coronavirus: Milano, trasporta migliaia di mascherine contraffatte, multa da 6mila euro

11 aprile 2020 a

a

a

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Trasportava nella propria auto oltre 5mila mascherine prive di autorizzazioni e dieci flaconi di liquido igienizzante. In piazza Loreto a Milano la polizia ha fermato un cittadino cinese di 32 anni per un controllo. Nella sua vettura gli agenti hanno trovato alcuni sacchi contenenti 4.600 mascherine chirurgiche, 950 mascherine modello S-Kn95c, 50 Ffpp2 e dieci flaconi di liquido igienizzante da mezzo litro ciascuno.

L'uomo ha cambiato più volte versione sull'origine e la destinazione del materiale, risultato privo della marcatura Ce e delle autorizzazioni dell'Iss e dell'Inail. Per le violazioni delle normative in vigore per l'emergenza coronavirus il 32enne è stato sanzionato con una multa di 6.373 euro e il materiale è stato sequestrato.

In piazza Tirana, nel quartiere Giambellino, gli agenti hanno fermato un 50enne italiano, che cercava di vendere mascherine ai passanti. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione sono state trovate altre 50 mascherine. Oltre a essere denunciato per ricettazione, l'uomo è stato sanzionato con una multa di 4.400 euro.