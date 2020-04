Coronavirus: Sicilia, undici medici conseguono titolo in conference call

11 aprile 2020 a

Palermo, 11 apr. (Adnkronos) - Concluso con successo l'esame finale online in Medicina generale per i poli didattici di Palermo, Messina e Catania. Giovedì mattina, undici nuovi camici bianchi hanno conseguito il titolo in video conferenza durante la sessione straordinaria d'esame, per il triennio 2016/2019, della Scuola di formazione specifica in Medicina generale, gestita dall'Ordine dei medici di Palermo con la vigilanza dell'assessorato regionale alla Salute. "Anche quest'anno, in piena emergenza sanitaria, siamo riusciti a mantenere inalterati i programmi triennali dei corsi elaborati dall'Ordine, assicurando la stessa qualità formativa in termini di organizzazione e attuazione dell'attività della scuola - ha detto il presidente dell'Omceo Toti Amato - L'obiettivo di dare la possibilità di un regolare andamento del percorso formativo e raggiungere il titolo è stato raggiunto", "Ogni operazione, dai seminari all'esame finale, si è svolta in modo efficiente sul piano formale e sostanziale senza alcuna penalizzazione per i giovani medici - ha sottolineato il presidente della commissione Giovanni Merlino - I colleghi corsisti non sono stati danneggiati da un rallentamento da coronavirus e possono spendere immediatamente il loro titolo nel mondo del lavoro, ma soprattutto i cittadini possono usufruire di un maggior numero di medici per una migliore assistenza". Hanno conseguito il titolo di dottori di Medicina generale 7 giovani medici del polo didattico di Palermo (tra Agrigento, Trapani e Palermo), 2 del polo di Messina e 2 del polo di Catania.