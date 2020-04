Coronavirus: F. Sala, 'in Lombardia mobilità salita al 41%'

11 aprile 2020 a

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Aumenta ancora la mobilità cittadini lombardi. "I dati non sono positivi: ieri è stato raggiunto un record rispetto a più di due settimane fa", ha spiegato il vicepresidente di Regione Lombardia, Fabrizio Sala nella diretta Facebook. il vicepresidente Sala. "Siamo arrivati al 41% di mobilità. Sicuramente ci sono persone che hanno fatto la spesa per Pasqua, così come altri si sono spostati in quanto legati alle attività produttive essenziali, quindi autorizzati, ma così non va per niente bene".

Sala ha spiegato che "abbiamo fatto un campionamento su alcuni Comuni attraversati da arterie che portano a località turistiche e i dati sono superiori al 5-6-7% rispetto al resto della Lombardia. Sono statistiche che abbiamo trasmesso alle Prefetture in modo possano organizzare al meglio i controlli che saranno effettuati dalle forze dell'ordine".