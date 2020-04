Coronavirus: Rsa Cinisello Balsamo, serve coordinamento per gestione emergenza

11 aprile 2020 a

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - Una lettera congiunta a firma del sindaco di Cinisello Balsamo, Comune alle porte di Milano, e dei presidenti delle quattro Rsa cittadine, le residenze sanitarie assistenziali, al prefetto di Milano per riferire sulla situazione e chiedere un confronto sulle modalità più efficaci nella gestione per contrastare la diffusione del Covid-19, chiedendo all'Ats un coordinamento. Il sindaco Giacomo Ghilardi e i presidenti di Residenze del Sole, Casa Gesù Maestro, Fondazione Ricovero Martinelli e Polo Geriatrico hanno sottolineato che fin dall'inizio dell'epidemia, all'interno delle strutture, sono state potenziate le misure per la protezione degli ospiti. In particolare sono state sospese le visite dei parenti, così come i nuovi inserimenti di ospiti, sono state aumentate le azioni di igienizzazione e sanificazione e sono stati incrementati i controlli medici e infermieristici.

Nella lettera si sono evidenziati "i problemi considerevoli che le strutture hanno dovuto affrontare in questo periodo: ritardi nell'approvvigionamento di tutti i dispositivi necessari per la sicurezza degli operatori e degli ospiti, difficile reperimento e numero esiguo dei tamponi, mancata condivisione di un protocollo per l'analisi degli stessi nei laboratori ospedalieri". Le maggiori criticità sono inoltre legate al successivo ingresso nelle Rsa dei pazienti Covid dimessi dagli ospedali e alla gestione degli ospiti post acuti.