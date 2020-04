Coronavirus: Mantova, viola la quarantena per la seconda volta, multato

11 aprile 2020 a

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - E' stato sorpreso per la seconda volta mentre violava l'obbligo di quarantena al quale è sottoposto. E' stato quindi multato e segnalato. E' successo a Mantova, dove la polizia ha fermato a bordo della propria auto un 55enne residente in zona, già sanzionato alcuni giorni fa per non aver rispettato l'isolamento domiciliare impostogli in quanto un suo convivente risulta positivo al coronavirus.

Anche in questa circostanza l'uomo non è stato in grado di fornire motivazioni plausibili sul suo allontanamento da casa e gli è stata comminata una sanzione pecuniaria di 533 euro. La sua posizione è stata segnalata alla autorità giudiziaria.