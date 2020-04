Milano: spaccio di droga, polizia arresta 5 persone

11 aprile 2020 a

a

a

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano cinque persone per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Un uomo di 28 anni è stato arrestato per detenzione illegale di armi clandestine e di munizioni da guerra e per detenzione di sostanze stupefacenti. L'uomo, con precedenti penali, è stato fermato in viale Umbria a bordo della sua auto e agli agenti ha consegnato sette grammi di marijuana. Nel corso della perquisizione nella sua abitazione a Cormano gli agenti hanno trovato altri 200 grammi di marijuana e 4 grammi di cocaina. In cantina sono state trovate una pistola a tamburo con matricola abrasa, una pistola con munizioni e una confezione contenente 227 proiettili di vario calibro.

La polizia ha anche controllato un uomo con il quale stava parlando il 28enne in viale Umbria, trovato in possesso di 52 grammi di cocaina. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti due grammi di hashish, un bilancino di precisione e 2.800 euro in contanti. All'interno dell'appartamento erano presenti anche altri due coinquilini. Tutti e tre i cittadini albanesi di 24, 22 e 21 anni, sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti in concorso.

Infine in via Padova gli agenti hanno controllato un cittadino marocchino di 36 anni mentre cedeva della droga a un altro uomo. Addosso gli hanno trovato 40 grammi di cocaina e 170 euro in contanti. Nel suo appartamento sono stati rinvenuti 6.480 euro in contanti, 10 grammi di marijuana, 92 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento.