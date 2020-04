Coronavirus: Unione Artigiani, per aiuti priorità a imprese rimaste chiuse

11 aprile 2020 a

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - L'Unione Artigiani sollecita il governo ad introdurre un criterio per privilegiare nei piani di aiuto alle imprese messe in crisi dal Covid-19 le aziende obbligate a tenere bloccata interamente l'attività rispetto a quelle rimaste parzialmente aperte. "In questo contesto - spiega il segretario generale dell'Unione Artigiani, Marco Accornero - appare evidente come le aziende costrette a una completa serrata da un mese e che proseguirà ancora ormai stiano subendo i più ingenti danni e che meritino primaria considerazione in termini di sostegno e tempestività".

Accornero indica il settore dei parrucchieri, degli acconciatori e degli estetisti "che non solo non possono lavorare, ma che stanno subendo la concorrenza sleale di tanti abusivi che esercitano a domicilio in spregio a ogni regola, soprattutto di salute e sicurezza".

Inoltre "occorrono anche provvedimenti che autorizzino i negozianti a sospendere il pagamento dei canoni di locazione", conclude.