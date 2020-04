Coronavirus: Peluffo (Pd), 'Regione Lombardia non ha presentato domanda cig a Inps'

11 aprile 2020 a

Milano, 11 apr. (Adnkronos) - "Dall'inizio della crisi sanitaria Regione Lombardia si è distinta per eccesso di propaganda politica. Non paga, oggi ha sferrato un ulteriore attacco al Governo. La cosa incredibile è che, nell'ansia delle dichiarazioni, la Regione non fa il suo mestiere: ad oggi la Lombarda infatti non ha depositato alcuna domanda per la cassa integrazione, a differenza di altre Regioni. Quindi la Lombardia, a differenza di altre Regioni, non ha iniziato istruttorie e non ha mandato i dati a Inps. E se l'istituto di previdenza non riceve i documenti, è ovvio che non può procedere ai pagamenti entro 30 giorni". Lo afferma Vinicio Peluffo, segretario del Pd della Lombardia.

"Per non illudere i cittadini, inoltre, è bene ricordare che esiste già l'accordo tra Abi e lo Stato che consente a tutti i lavoratori l'anticipo bancario degli ammortizzatori sociali. Il 94 per cento delle banche italiane ha sottoscritto l'intesa: con procedure semplificate gli istituti di credito si sono impegnati ad anticipare i 1400 euro della cig prevista dal decreto del governo", conclude.