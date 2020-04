Coronavirus: dg Locati, 'niente errori su pazienti Alzano, linee guide rispettate' (2)

12 aprile 2020 a

(Adnkronos) - Quanto alla sanificazione dell'ospedale di Alzano eseguita dal personale ospedaliero, la scelta è "prevista dai protocolli operativi. La ditta esterna specializzata ha le stesse competenze del nostro personale e tutt'al più strumenti differenti". Sull'ipotesi - di fronte a due pazienti risultati positivi il 23 febbraio di trasformare l'ospedale in una struttura Covid - "non c'era certezza sulla positività o negatività degli altri pazienti, anche perché non era comunque determinabile se il contagio fosse intra o extra-ospedaliero: e comunque non c'era la disponibilità di posti letto in altre strutture in grado di accogliere il supposto gran numero di pazienti".

Con più tamponi, le scelte sarebbero state differenti? "Come già detto si è lavorato e si lavora nel rispetto dei protocolli e linee guida, che prevedono step ben definiti. Stiamo tutti imparando da un avvenimento epocale e il metodo di crescita delle conoscenze scientifiche è la raccolta dei dati e l' analisi dei medesimi. Ora è troppo presto per trarre conclusioni", conclude il direttore generale dell'Asst Bergamo Est, Francesco Locati.