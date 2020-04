Coronavirus: '4 Ristoranti a Ballarò', oggi 1.200 pasti per famiglie in difficoltà a Palermo (2)

12 aprile 2020 a

(Adnkronos) - Proprio per questo, "offrire un degno ristoro, in occasione di una festività molto sentita, porterebbe beneficio fisico e psicologico rafforzando l'idea di una comunità che si prende cura di sé".

"Questa Domenica di Pasqua, dunque, un folto numero di volontari, in pieno rispetto delle normative vigenti, si occuperà di distribuire, porta a porta, tutti e 1.200 i pasti preparati dai ristoranti grazie anche alle donazioni raccolte dall'associazione Kala Onlus con "Un banco per il sorriso a Ballarò" e al contributo di diverse aziende siciliane che hanno donato beni di prima necessità".

"Andrà tutto bene e ne usciremo – afferma Claudio Arestivo del Ristorante Moltivolti - ma solo se nessuno sarà lasciato indietro, altrimenti sarà un disastro sociale".

"Con SOS Ballarò - continua Marco Sorrentino della cooperativa Terradamare - riusciamo a convogliare tantissime energie tra associazioni, ristoranti, cooperative, mercatari e semplici cittadini, che in questo momento vogliono fare la propria parte. Conosciamo bene il territorio e sappiamo quanto sia importante qui la Pasqua, un momento di festa e gioia, che così non sarebbe per tutti se non si interviene”.