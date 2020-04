Coronavirus: Prefettura Milano, oltre 17mila controlli, 588 sanzioni

12 aprile 2020 a

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - Sono 14.413 le persone controllate ieri, sabato 11 aprile, dalle forze dell'ordine impegnate a verificare che vengano applicate le misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Lo rende noto la Prefettura di Milano. In particolare, le persone denunciate sono 564 per ex articolo 4, tre per falsa dichiarazione sulla identità. Sul fronte degli esercizi commerciali ne sono stati controllati 3.067 e sono stati denunciati 21 titolari.