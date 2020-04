Coronavirus: Comune Licata, 'misure straordinarie per evitare esodi verso il mare'

12 aprile 2020 a

Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - Il Comune di Licata, grosso centro dell'agrigentino, annuncia "misure straordinarie per evitare gli esodi verso il mare e le seconde case" nel weekend di Pasqua. I vigili urbani useranno anche un drone per verificare "il rispetto dell'ordinanza". A fare un "appello accorato" è il vice sindaco Antonio Montana che si rivolge "a tutti i licatesi": “Per il lungo weekend di Pasqua e Pasquetta restate a casa! Non rendete inutili tutti gli sforzi fatti finora”.

Montana ha annunciato “misure straordinarie per controllare il territorio. Le forze dell'ordine produrranno il massimo sforzo per consentire il rispetto dell'ordinanza del Presidente Musumeci che vieta l'esodo verso il mare e le seconde abitazioni. Gli agenti della polizia municipale, coordinati dal comandante Giovanna Incorvaia, saranno impegnati con ben 5 pattuglie. Inoltre verrà utilizzato anche un drone per essere certi che la gente rimanga a casa”.