Coronavirus: arcivescovo Delpini, 'dopo le paure ora i ragazzi disegnino la luce'

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - "Ecco che cosa devono fare i ragazzi in questi cinquanta giorni che sono il tempo di Pasqua: dopo aver disegnato il paese della paure, immerso nelle tenebre e nell'ombra di morte, adesso devono disegnare il paese abitato dai figli della luce, disegnare il paese che vedono coloro nei quali si è accesa la luce, la luce di Pasqua". Così l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, chiude la sua omelia, in un Duomo deserto per l'emergenza coronavirus. (segue)