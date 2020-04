Coronavirus: arcivescovo Delpini, 'dopo le paure ora i ragazzi disegnino la luce' (2) (2)

12 aprile 2020 a

(Adnkronos) - Nel paese delle tenebre si aspettava la Pasqua: "dicevano che sarebbe tornato il sole e perciò i colori e perciò i giorni e le storie, le feste e gli abbracci. (...) Nessuno aveva visto sorgere il sole eppure la terra fu piena di luce. La luce non veniva dal sole, che non era sorto all'orizzonte, la luce brillava dentro, era uno splendore dell'anima! Dentro coloro che cercavano la luce con cuore puro dentro ogni uomo, dentro ogni donna s'era accesa la luce! La luce splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Dentro s'è accesa la luce e il paese delle tenebre è visitato dalla luce amica: la luce che accarezza i fiori e li convince a sbocciare, così che il paese si colora di bellezza; la luce che accarezza i volti dei nonni e li convince a sorridere, così nasce il desiderio di raccontare storie e regalare saggezza", conclude l'arcvescovo Delpini.