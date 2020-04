Coronavirus: Del Bono, 'buona Pasqua a Brescia, città forte, solida e umana'

12 aprile 2020 a

a

a

Milano, 12 apr. (Adnkronos) - "Siete una straordinaria comunità, sono stati giorni di profonda sofferenza nei quali ho visto una città straordinaria, piena di volontà, di attenzione, di generosità, di umanità. E questo la dice lunga su quello che siamo. Siamo una straordinaria solida città. Buona Pasqua a voi bresciani che ogni volta stupite per la vostra forza, per la vostra solidità ed umanità". Così il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, augura buona Pasqua ai suoi concittadini.

In piena emergenza Covid-19, in una delle città più colpite dal virus, oggi è "una Pasqua diversa. Una Pasqua in cui non posso invitarvi a godere della nostra città ma solo di rimanere a casa con la vostra famiglia per godere di qualche ora di recuperata serenità. La Pasqua è il momento in cui la vita prevale sulla morte. Un messaggio importante, anche laico. Noi dobbiamo ricostruire i fili della nostra comunità dopo le lacerazioni profonde, dopo queste sofferenze", conclude il primo cittadino in un messaggio postato sulla sua pagina Facebook.