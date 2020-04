Migranti: Mediterranea, 'nuovo naufragio, Ue quanti morti vuole ancora sulla coscienza?'

12 aprile 2020 a

Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - "Ieri Frontex riportava quattro natanti con circa 250 a bordo nel disperato tentativo di raggiungere le coste europee. Oggi, nel giorno di Pasqua, i natanti sono 3, uno è naufragato". Lo scrive sui social Mediterranea Saving Humans. "Quanti altri morti volete sulla vostra coscienza, governanti europei? - dice Mediterranea - A voi, e ai governi maltese e italiano in particolare, sarebbe bastato un attimo per scegliere di salvare queste vite e non girarsi dall'altra parte".

"Sarebbe stato nelle vostre possibilità salvarli? Sì, in pochissime ore. Sapevate dove fossero e che stavano morendo? Sì- prosegue - Salvarli avrebbe compromesso la salute e la sicurezza di qualcuno? No. Avete scelto di lasciarli morire. Ci sono altri tre assetti navali che rischiano di fare la stessa fine. Presidente Giuseppe Conte, Ministri Paola De Micheli, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza, mandate subito la Guardia Costiera a soccorrerli. Sapete dove sono. Non fate pesare sulle vostre coscienze e sul nostro paese il crimine orrendo dell'omissione di soccorso".