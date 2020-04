Coronavirus: Minardo (Lega), 'irrispettoso per la Sicilia nuovo sbarco a Pozzallo'

12 aprile 2020 a

Palermo, 12 apr. (Adnkronos) - "E' assurdo, irrispettoso per la Sicilia, offensivo per i Siciliani, irriguardoso verso le Istituzioni dell'Isola, questo ennesimo atto di prepotenza di chi autorizza uno sbarco di migranti al porto di Pozzallo in questi giorni di straordinaria emergenza epidemiologica". Lo dichiara il deputato siciliano della Lega Nino Minardo.

"Un gesto arrogante verso la nostra gente, scavalcando il Presidente della Regione e ignorando il Sindaco di Pozzallo e la sua richiesta di non autorizzare sbarchi dopo il caso del ragazzo egiziano risultato positivo al Covid-19 e ancora in isolamento al porto - dice - Il Governo Conte continua ad ignorare la Sicilia e rischia di mortificare l'impegno e i sacrifici della nostra gente, che, rispettosamente e responsabilmente, resta a casa e non esce anche in questi giorni di festa in cui il nostro splendido sole ci porterebbe a godere delle nostre bellezze. Noi Siciliani vogliamo battere il virus con comportamenti seri ed invece veniamo messi a rischio tra sbarchi di migranti incontrollati e i loro trasferimenti scriteriati da una città all'altra della Sicilia. Siamo stufi e stanchi di questi atteggiamenti prepotenti ed insolenti. Basta!".