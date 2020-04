13 aprile 2020 a

Milano, 13 apr. (Adnkronos) - Un uomo di 48 anni è stato accoltellato e ferito gravemente la scorsa notte a Leggiuno, in provincia di Varese. Attorno all'1 di notte l'uomo, in circostanze da accertare, è stato colpito con un coltello tre volte all'addome e una alla testa. Il 48enne, riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, è stato portato con l'elisoccorso all'ospedale di Varese in codice giallo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.