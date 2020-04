13 aprile 2020 a

Palermo, 13 apr. (Adnkronos) - "La madre di una bimba di sette anni ci ha chiamato chiedendo aiuto per la figlia. Ci ha detto che altre 5 persone sono svenuti sulla barca in pericolo". Lo scrive Alarm phone su Twitter. "Quali leader dell'Unione europea hanno il coraggio di chiamare la madre per spiegare loro che che non vale la pena salvare la vita della madre con la figlia?", dicono.