Coronavirus: a Milano controllate oltre 10mila persone, 487 multate

Milan, 13 apr. (Adnkronos) - Sono 10.319 le persone controllate ieri, nel giorno di Pasqua, dalle forze dell'ordine in provincia di Milano e 487 sono state sanzionate per aver violato le disposizioni per il contenimento del contagio da coronavirus. Una persona è stata denunciata per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. Inoltre, secondo i dati diffusi dalla Prefettura di Milano, sono stati controllati 1.704 esercizi commerciali.