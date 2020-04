Coronavirus: Fontana, 'convinto che contagio rallentasse più velocemente'

13 aprile 2020 a

Milano, 13 apr. (Adnkronos) - In vista del 4 maggio "aspetteremo quello che ci diranno i nostri esperti, i nostri epidemiologi, per capire l'andamento di questa curva che sta rallentando, ma molto molto adagio. Io ero convinto che rallentasse più velocemente. Ma mi auguro che sia una questione di giorni". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Centocittà su Radio1. "Mi auguro che presto si vedano gli effetti benefici di questa chiusura, perché stiamo ancora vivendo le code del periodo in cui invece eravamo semichiusi".