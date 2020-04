Caltanissetta: minacce al sindaco Gambino durante diretta Facebook

13 aprile 2020 a

Palermo, 13 apr. (Adnkronos) - "Poi ci tiriamo i conti di persona” (Poi faremo i conti di persona, ndr). Minacce su Facebook al sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino. E' accaduto durante la diretta quotidiana del sindaco di Caltanissetta Gambino nel giorno di Pasqua, come scrive il sito della tv locale Tfn, Tele Futura Nissa. "Un cittadino, con tanto di nome e cognome ha scritto un messaggio pesante contenente minacce all'indirizzo del primo cittadino di Caltanissetta", si legge sul sito. “Ti veniamo a prendere a casa e non è una minaccia”, questa una delle frasi scritte in un commento mentre Gambino parlava alla città. "Pare si tratti della concessione dell'installazione della linea 5 g in città", dice il sito.

Contattato il sindaco Gambino non ha voluto commentare l'accaduto, ha solo detto: ”Non siamo ne eroi ne martiri continuiamo a fare il nostro dovere in trincea, non ho altro da dire”.