Varese: mandato di cattura per traffico droga, arrestato

13 aprile 2020 a

a

a

Milano, 13 apr. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Gallarate, in provincia di Varese, un cittadino albanese, colpito da un mandato di cattura internazionale per traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato mentre era a bordo di un'auto con un suo connazionale durante un servizio di controllo per verificare il rispetto delle norme per il contenimento del coronavirus.

A un controllo più approfondito l'uomo è risultato ricercato da due anni dalle autorità internazionali e dall'Interpol con un mandato di arresto emesso dalle autorità albanesi per traffico di stupefacenti, perché trovato in possesso di oltre 60 chili di marijuana, un reato che il codice penale albanese, punisce con una pena fino a 15 anni di reclusione. Il ricercato è stato arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio.