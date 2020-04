Coronavirus: Ciacci (Polizia locale), 'a Milano controlli con 70 pattuglie, droni nei parchi'

13 aprile 2020 a

Milano, 13 apr. (Adnkronos) - A Milano "abbiamo in giro per la città 70 pattuglie questa mattina: fanno controlli e posti di blocco in alcuni casi. Siamo presenti nei parchi, dove abbiamo i nostri motociclisti e ciclisti e stiamo anche sperimentando i droni per il controllo dall'alto". Lo ha detto Marco Ciacci, comandante della polizia locale di Milano, in un video pubblicato su Facebook dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala.